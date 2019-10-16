Украинцы добровольно сдали более трех тысяч единиц оружия в полицию

Украинцы добровольно сдали в полицию 3273 единицы оружия, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Всего за две недели месячника добровольной сдачи оружия по всей стране люди выдали правоохранителям 3,2 тысяч единиц оружия и более 204 тыс. боеприпасов. Поэтому от уголовной ответственности освобождены 392 человека", - говорится в сообщении.

Превентивные мероприятия по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств правоохранители начали с 1 октября.

В частности, это нарезное оружие армейских образцов (552 единицы), нарезное охотничье (189), гладкоствольное охотничье (2019), холодное (335) и самодельная (118). В то же время из общего количества сданного огнестрельного оружия более тысячи единиц находилась в незаконном обороте.

Как отмечается, в Донецкой области житель с.Верхнеторецком выдал авдеевским полицейским семь единиц охотничьего гладкоствольного оружия, гранаты Ф-1 и 45 патронов, которые нашел в оставленном соседском доме у прифронтовой зоны.

Кроме того, граждане сдали 204,3 тысячи единиц боеприпасов к различному оружию, а также взрывчатых материалов и устройств. Среди сданных взрывоопасных предметов - 255 гранат, 373 снарядов, 43 запали, 56 мин и 11 взрывных устройств.

В Сумской области 17 летний житель одного из сел Краснопольского района выдал полиции два найденных гранатометы, найденные во время поисков металла. Он обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором находились два боевых гранатомета РПГ-22. О находке он сразу сообщил родителям, а те - полицейским.

"Месячник продлится до 31 октября 2019 года. Согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства. Таким образом, при добровольной сдачи незарегистрированного оружия владелец освобождается от ответственности и получает возможность ее законно зарегистрировать на себя или на своих родственников", - подчеркнули в полиции.