События

22:32 15.10.2019

В Сумской области мужчина погиб от взрыва гранаты

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В Конотопском районе Сумской области 39-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Местный житель на заднем сиденье своего автомобиля обнаружил предмет, похожий на гранату. Для того, чтобы выяснить, что это, пригласил своего знакомого. Во время того, как мужчина осматривал "находку", произошел взрыв. В результате он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Погибшему мужчине было 39 лет", - рассказали в полиции.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство. Проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств, которые привели к гибели человека. Также полицейские устанавливают, каким образом взрывоопасный предмет оказался в салоне авто.

Теги: #граната #сумская_область #украина #погибший
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