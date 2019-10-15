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21:12 15.10.2019

Майк Пенс в самое ближайшее время отправится в Турцию

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Майк Пенс в самое ближайшее время отправится в Турцию

Вице-президент США Майк Пенс в ближайшие 24 часа отправится в Анкару для того, чтобы обсудить с представителями правительства Турции прекращение огня, которое положило бы конец турецкой операции против курдов на севере Сирии, сообщил во вторник агентству ЭФЭ высокопоставленный американский чиновник.

"Это произойдет в ближайшие 24 часа, могу лишь вам сказать, что это будут очень скоро", - сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он отказался уточнять, намерен ли Пенс встречаться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, ограничившись лишь фразами о том, что целью поездки будет обсуждение прекращения огня и доведение до сведения турецкого правительства беспокойства Вашингтона в связи с действиями Турции на севере Сирии, отмечает ЭФЭ.

Теги: #сша #турция #вице_президент #премьер
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