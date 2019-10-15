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21:11 15.10.2019

Полиция Парижа применила слезоточивый газ для подавления акции протеста пожарных

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Полиция Парижа применила слезоточивый газ для подавления акции протеста пожарных

Полиция Парижа начала разгон демонстрантов, собравшихся на акцию протеста пожарных на Площади Нации, при помощи слезоточивого газа и водометов, сообщил во вторник телеканал BFMTV.

Полицейские также перекрыли в час пик движение транспорта в районе станции первой линии парижского метро Порт-де-Венсен, что вызвало пробки.

По данным телеканала, некоторые протестующие бросали в полицейских дымовые шашки.

Первые столкновения полиции с демонстрантами начались около 18:00 по местному времени.

Ранее в понедельник стало известно, что тысячи пожарных вышли во вторник на Площадь Нации на акцию протеста и потребовали повышение зарплаты, гарантию сохранения пенсий и уважительное отношение к их труду.

В сентябре работники парижского метро и другого общественного транспорта также устраивали акцию протеста против пенсионной реформы президента Франции Эмманюэля Макрона.

Теги: #париж #франция #протесты
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