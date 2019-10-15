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19:58 15.10.2019

Председатель Совета ЕС призвала Евросоюз быть готовым к любому сценарию Brexit

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Председатель Совета ЕС призвала Евросоюз быть готовым к любому сценарию Brexit

Продолжается напряженная работа по соглашению о Brexit, но о результатах говорить еще рано, заявила Титти Туппурайнен, министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Финляндии.

"Мало что можно сказать на данный момент. Вопросы остаются открытыми. Мы должны быть готовы к любым сценариям", - сказала министр на пресс-конференции в Люксембурге во вторник по итогу заседания Совета ЕС по общим вопросам, который заслушал сообщение координатора Евросоюза по Brexit Мишеля Барнье о ходе переговоров с британской стороной.

"Конечно, цель, которой мы добиваемся - это соглашение. И для этого мы работаем, не покладая рук", - подчеркнула Туппурайнен.

Ранее во вторник Совет ЕС после этой части заседания распространил коммюнике, в котором было сказано: "По оценке главного переговорщика Мишеля Барнье, достижение соглашения до саммита (ЕС 17-18 октября 2019 года - ИФ) является очень трудным, но все еще возможным".

Теги: #ес #brexit #сценарий
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