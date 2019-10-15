Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске констатировала, что незаконные вооруженные формирования препятствуют патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в доступе ко всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Остро стоит вопрос доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участок украинско-российской границы. Их патрули сталкиваются с систематическими препятствиями со стороны НВФ ОРДЛО, что является прямым нарушением Минских соглашений", - сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Фейсбуке во вторник по итогам заседания ТКГ.