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19:02 15.10.2019

Киев настаивает на первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности

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Киев настаивает на первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности

 Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске вновь указала на приоритетность выполнения блока Минских соглашений по безопасности, а также на выполнении политического блока вопросов при реализации ряда условий.

"Выполнение блока вопросов по безопасности Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Фейсбуке во вторник по итогам заседания ТКГ.

Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения ряда пунктов: роспуск квазигруппировок "Л/ДНР", полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии столкновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

В свою очередь, гуманитарная подгруппа работает над освобождением удерживаемых лиц. А в подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и возвращения украинской государственной и частной собственности, в том числе возобновление уплаты налогов в украинский госбюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.

Теги: #олифер #ткг #безопасность #минские_соглашения
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