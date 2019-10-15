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19:00 15.10.2019

Украинская сторона заявляет о необходимости демилитаризации Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово – пресс-секретарь Кучмы

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Украинская сторона заявляет о необходимости демилитаризации Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово – пресс-секретарь Кучмы

 Украинская сторона в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) заявляет о необходимости демилитаризации г.Кальмиусское (бывш.Комсомольское) и с.Кумачово Старобешевского района, г.Новоазовск и с.Саханка Новоазовского района, находящихся на неподконтрольной правительству части Донецкой области, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook по итогам прошедшей в Минске во вторник встречи ТКГ.

При этом она отметила, что несмотря на обязательства, зафиксированные минскими соглашениями, незаконные вооруженные формирования, действующие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, "не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы".

Теги: #оос #ткг #демилитаризация #обстрелы
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