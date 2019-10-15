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18:57 15.10.2019

НВФ продолжают нарушать режим тишины в Золотом и Петровском, где ожидается разведение при условии 7-дневного перемирия – пресс-секретарь Кучмы

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НВФ продолжают нарушать режим тишины в Золотом и Петровском, где ожидается разведение при условии 7-дневного перемирия – пресс-секретарь Кучмы

Незаконные вооруженные формирования (НВФ), действующие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), продолжают обстрелы в районе г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области, где ранее было договорено о разведении сил и средств при условии соблюдения режима тишины на протяжении 7 суток, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Вопреки Минским договоренностям, НВФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. в районе н.п. Золотое и Петровское, где в соответствии с Рамочным решением ТКГ 2016 года должно состояться разведение сил и средств. Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook по итогам прошедшей в Минске во вторник встречи ТКГ.

Она также отметила, что НВФ в нарушение минских соглашений продолжают размещение танков и минометов вдоль линии разграничения.

Теги: #ткг #боевики #обстрелы #оос
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