Суд в Киеве заочно приговорил к 12 годам тюрьмы крымскую судью, признавшую имущество Минобороны Украины собственностью РФ

Коллегия судей Святошинского районного суда Киева приговорила (заочно) к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества судью Севастопольского апелляционного суда АР Крым по статье "государственная измена".

Как сообщается во вторник на странице Главной военной прокуратуры в Фейсбуке, установлено, что гражданка Украины, будучи судьей Севастопольского апелляционного суда АРК, умышленно в марте-декабре 2014 года обеспечила становление и укрепление оккупационной власти РФ на территории АР Крым путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории Крыма. Также она содействовала выполнению на оккупированной территории функций представителя оккупационной власти государства-агрессора.

19 декабря 2014 года указом президента РФ она была назначена судьей "Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Республики Крым". Эта судья оказывала помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в составе незаконно созданного на территории АРК "Севастопольского апелляционного хозяйственного суда" она принимала так называемые судебные решения о признании имущества Министерства обороны Украины, находившегося на территории полуострова, собственностью органов военного управления РФ.

"По принципиальной позиции прокуроров при поддержании публичного обвинения в суде, коллегия судей Святошинского районного суда Киева в порядке специального судебного производства 8 октября 2019 года признала судью Севастопольского апелляционного суда АР Крым виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.