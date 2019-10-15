Три бизнес-ассоциации обеспокоены законодательными инициативами по изменению отбора судей Верховного суда

Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и Союз украинских предпринимателей (СУП) выражают обеспокоенность законодательными инициативами по изменению процедуры отбора судей Верховного суда, изложенными в законопроекте " О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" (законопроект №1008).

"Мы, три крупнейшие бизнес-ассоциации Украины, обеспокоены тем, что предложения, изложенные в этих инициативах, могут подорвать доверие иностранных инвесторов, необходимое для привлечения масштабных инвестиций и достижения целей по экономическому росту", - говорится в заявлении ассоциаций, размещенном на сайте Американской торговой палаты.

В своем заявлении бизнес-ассоциации, в частности, подчеркивают опасения "потенциально негативного воздействия законопроекта №1008 на независимость судебной системы".

"Мы еще раз подчеркиваем важность для бизнеса эффективной и независимой судебной системы, которая предлагает доступ к честному правосудию и качественным решениям, регулирующим споры. Мы обеспокоены тем, что новая редакция законопроекта №1008 может служить инструментом разрушения принципа верховенства права и ограничения доступа к правосудию, которые являются обязательным условиям защиты неприкосновенности прав собственности и залогом необходимого доверия бизнес-сообщества для дальнейшего инвестирования в экономику Украины", - заявляют ассоциации.

Ассоциации подчеркивают, что, по оценке входящих в них компаний, "реформа, хотя и несовершенная, процесса отбора судей и новый состав Верховного Суда, который начал свою работу в январе 2018 года, заметно улучшила систему, которая существовала ранее".

Ассоциации отмечают высокую текущую нагрузку на судей Верховного суда, которая затруднит рассмотрение ими дел. В частности, по информации бизнес-ассоциаций с момента запуска в Верховный Суд поступило 220 тыс. дел и продолжает поступать в среднем 360 дел в день. В настоящее время в Верховном Суде есть 193 судьи и 63 тыс. дел на рассмотрении.

"Бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы более пяти лет будут вынуждены ждать решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрение процессуальных фильтров в кодексах", - заявляют ассоциации.

При этом Американская торговая палата в Украине, ЕБА и СУП приветствуют новость о том, что Венецианская комиссия Совета Европы пересмотрит законопроект №1008, чтобы обеспечить его соответствие европейским нормам и стандартам.

Как сообщалось, Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попросил Венецианскую комиссию оценить проект закона Украины о деятельности органов судейского управления.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в письме к министру иностранных дел Вадиму Пристайко выразила "некоторую обеспокоенность" в связи с принятым в первом чтении президентским проектом закона №1008. Так, она отметила, что текст законопроекта предлагает "масштабные изменения, которые могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы". В частности, это повлияет на статус и полномочия судей.

Верховная Рада 12 сентября приняла за основу законопроект, которым предлагается внести изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП) и сократить количественный состав Верховного суда.

Предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

В законе о судоустройстве и статусе суде предлагается закрепить сокращение количественного состава Верховного суда с 200 до 100 судей, уточнить, что ВККС будет коллегиальным органом.