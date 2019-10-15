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17:24 15.10.2019

КС открыл производство по представлению нардепов о толковании Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве - Кличко

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КС открыл производство по представлению нардепов о толковании Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве - Кличко

Конституционный суд (КС) Украины открыл конституционное производство по представлению 51 народного депутата Украины относительно официального толкования Основного закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко во вторник.

На сайте мэра опубликована фотокопия соответствующего определения КС от 8 октября.

Кличко напомнил, что данное представление было подано в КС 28 августа.

"В представлении указывалось, что, как определено Конституцией Украины, в Киеве первично и полноценно действует местное самоуправление в Украине с особенностями, которые устанавливает закон о столице. Статья 141 Конституции предусматривает, что территориальная громада Киева на открытых и прямых выборах избирает мэра. И именно он председательствует на заседаниях Киевсовета и возглавляет его исполнительный орган, сроком на 5 лет", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что КС еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что киевский городской голова, избранный громадой, должен быть назначен и главой Киевской городской государственной администрации. То есть назначение исключительно киевского городского головы на должность главы КГГА президентом Украины не является совмещением должностей, а является формой выполнения городским головой "ex officio" своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

По словам Кличко, сложившаяся в столице ситуация, когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, является неконституционной, недемократической и противоречит сути самоуправления. "Дело не в фамилиях и должностях. Речь идет о сворачивании реформы децентрализации, о лишении столицы самоуправления. Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом - законом "О столице", - подчеркнул он.

Мэр отметил, что принятый парламентом в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" противоречит ряду статей Конституции в части основных оснований осуществления в столице местного самоуправления.

Как сообщалось, 51 нардеп подали в КС представление относительно официального толкования статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой - пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой - четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины в их взаимосвязи.

Теги: #киев #конституционный_суд #кличко
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