В Киеве 13 октября побиты два температурных рекорда - обсерватория

Два температурных рекорда были побиты в Киеве 13 октября, сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Как сообщается на сайте обсерватории во вторник, согласно наблюдениям, после полудня в воскресенье, 13 октября, столбик термометра в столице максимально поднялся до отметки +23,8°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6°С, что на 0,4°С выше соответствующего рекордного значения для этого дня в 1896 году.

"Это первые, но, наверное, не последние рекорды нынешней осени", - прогнозируют в Центральной геофизической обсерватории.