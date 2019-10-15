Экс-нардеп Игорь Луценко стал советником Кличко в вопросах предотвращения и выявления коррупции в Киеве

Общественный активист, народный депутат VIII созыва Игорь Луценко сообщил о своем назначении советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

"Я назначен советником городского головы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве. Работать буду на общественных началах, никому ничего не должен", - написал Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он также опубликовал фотокопию документа о назначении с подписью городского головы Киева.

Игорь Викторович Луценко (род. 10 ноября 1978г в Киеве) - редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева. Был избран народным депутатом Верховной Рады VIII созыва по списку партии "Батькивщина".