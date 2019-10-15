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15:17 15.10.2019

Верховный суд РФ оставил в силе приговор двум фигурантам дела "украинских диверсантов" из Севастополя, получившим по 14 лет колонии

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Верховный суд РФ оставил в силе приговор двум фигурантам дела "украинских диверсантов" из Севастополя, получившим по 14 лет колонии

Верховный суд РФ утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии строгого режима по так называемому "делу украинских диверсантов", передаёт корреспондент "Интерфакса" (Interfax.ru) из зала суда.

"Приговор Севастопольского городского суда в отношении Дудки и Бессарабова оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Ранее адвокаты сообщили "Интерфаксу", что их подзащитные этапированы из Крыма в Москву для участия в слушании.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 8 октября обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в установлении местонахождения Дудки и Бессарабова. "На сегодня местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова - неизвестно", - писала Денисова в фейсбуке.

Как сообщалось, Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ.

ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года, как участников "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины".

По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к 5 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.

Тот же суд в апреле 2019 года вынес приговор Дудке и Бессарабову. Они получили срок в колонии, а также должны заплатить штраф: Дудка - 350 тыс. рублей, Бессарабов - 300 тыс. рублей.

Теги: #рф #заключенные #украинцы #суд
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