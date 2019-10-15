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15:02 15.10.2019

НАБУ уведомило о подозрении в совершении преступления экс-нардепа Белоцерковца, не задекларировавшего недвижимость в Киеве на 3,8 млн грн

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НАБУ уведомило о подозрении в совершении преступления экс-нардепа Белоцерковца, не задекларировавшего недвижимость в Киеве на 3,8 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили народного депутата VIII созыва о подозрении в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Следствием установлено, что бывший нардеп не внес в декларации за 2016-2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8млн грн, которые находились в собственности и пользовании членов семьи", - сообщает во вторник пресс-служба НАБУ.

В Бюро отметили, что бывшему народному депутату сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, 15 октября. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5тыс. до 3тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В сообщении НАБУ не указывается имя уведомленного о подозрении экс-нардепа, однако как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Дмитрие Белоцерковце.

Дмитрий Александрович Белоцерковец (родился 21 февраля 1986г в городе Севастополь) с сентября 2014г по март 2016г занимал должность директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской госадминистрации. 29 марта 2016г принес присягу народного депутата Украины VIII созыва, вошел во фракцию "Блок Петра Порошенко". После избрания нардепом стал советником мэра Киева Виталия Кличко.

Теги: #нардеп #набу #декларация
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