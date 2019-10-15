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14:02 15.10.2019

Шпионивший 5 лет для ФСБ житель Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы

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Шпионивший 5 лет для ФСБ житель Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы

Коллегия судей Крюковского районного суда г.Кременчуг (Полтавская обл.) приговорила кременчужанина, на протяжении 5 лет собиравшего и передававшего Федеральной службе безопасности Российской Федерации информацию, к 12 годам лишения свободы за государственную измену, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что в июле 2014 года во время отдыха во временно оккупированном Крыму житель Полтавщины установил контакт и начал конфиденциальное общение с работниками ФСБ Российской Федерации. Задачи иностранной спецслужбы выполнял, имея преступный умысел, направленный на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Так, информируют в военной прокуратуре региона, в течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ РФ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, "сливал" информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

"Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью. 57-летнего шпиона приговорили к 12 годам лишения свободы по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)", - добавили в пресс-службе.

Также в ведомстве напомнили, что сообщили о подозрении в госизмене жителю Кременчуга 18 июля 2019г. Преступление было задокументировано военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно со следователями следственного отдела и оперативниками отдела контрразведки УСБУ в Полтавской области.

Теги: #шпионаж #прокуратура #суд
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