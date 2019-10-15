События

13:35 15.10.2019

Более полусотни снарядов и гранат нашли в понедельник пиротехники ГСЧС в районе Станицы Луганской

1 мин читать
Более полусотни снарядов и гранат нашли в понедельник пиротехники ГСЧС в районе Станицы Луганской

За прошедшие сутки, 14 октября, пиротехники Госслужбы Украины по ЧС проверили более 1 га местности Луганской области, где обнаружили более полусотни взрывоопасных предметов.

"В общем, пиротехническими подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было проверено 1 га местности в Станично-Луганском районе, где было обнаружено и изъято 55 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 24 единицы артиллерийских снарядов и 31 гранату" – рассказали в пресс-службе ГСЧС во вторник.

Также в Службе проинформировали, что в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и "Датской группы по разминированию" по очистке загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины было обследовано 126 кв.м. местности в Попаснянском районе. При этом в ходе обследования территории взрывоопасных предметов не обнаружили.

Теги: #станица_луганская #оос #пиротехники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 15.10.2019
Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов участок разведения у Золотого - СЦКК

Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов участок разведения у Золотого - СЦКК

07:18 15.10.2019
Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

19:38 14.10.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

16:54 14.10.2019
Зеленский посетил передовую в зоне проведения ООС

Зеленский посетил передовую в зоне проведения ООС

12:08 14.10.2019
В Харькове открыли монумент Защитникам Украины

В Харькове открыли монумент Защитникам Украины

11:13 14.10.2019
Резников: разведение сил в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины

Резников: разведение сил в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины

10:51 14.10.2019
Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

10:49 14.10.2019
Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС

Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС

07:30 14.10.2019
Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, без потерь

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, без потерь

19:27 13.10.2019
Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В оккупированном Крыму ныне являются политзаключенными 87 украинских активистов - КрымSOS

Осужденный в России за шпионаж украинец Давыденко включён в список по новому обмену с Украиной - адвокат

Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже с 10,5 лет до 7 лет колонии

Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками

Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов участок разведения у Золотого - СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

Шпионивший 5 лет для ФСБ житель Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы

В оккупированном Крыму ныне являются политзаключенными 87 украинских активистов - КрымSOS

Баканов подал Зеленскому проект новой редакции закона об СБУ

Турция планирует в два этапа вернуть в Сирию 3 млн беженцев - Эрдоган

Десятки рейсов отменены в аэропорту Барселоны из-за акций протеста

Эрдоган обещает продолжить военную операцию на северо-востоке Сирии до полного устранения там террористической угрозы

Осужденный в России за шпионаж украинец Давыденко включён в список по новому обмену с Украиной - адвокат

Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже с 10,5 лет до 7 лет колонии

Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками

Судьи КС примут решение по восстановлению Шевчука в должности на заседании путем голосования – источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА