Более полусотни снарядов и гранат нашли в понедельник пиротехники ГСЧС в районе Станицы Луганской

За прошедшие сутки, 14 октября, пиротехники Госслужбы Украины по ЧС проверили более 1 га местности Луганской области, где обнаружили более полусотни взрывоопасных предметов.

"В общем, пиротехническими подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было проверено 1 га местности в Станично-Луганском районе, где было обнаружено и изъято 55 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 24 единицы артиллерийских снарядов и 31 гранату" – рассказали в пресс-службе ГСЧС во вторник.

Также в Службе проинформировали, что в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и "Датской группы по разминированию" по очистке загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины было обследовано 126 кв.м. местности в Попаснянском районе. При этом в ходе обследования территории взрывоопасных предметов не обнаружили.