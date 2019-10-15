Турция планирует в два этапа вернуть в Сирию 3 млн беженцев - Эрдоган

Турция на первом этапе вернет в Сирию 1 млн беженцев, на втором этапе - еще 2 млн человек, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Дай Бог, за короткое время, приведя в безопасное состояние нашу границу до Ирака, на первом этапе в Сирию вернутся 1 млн беженцев, на втором - еще 2 млн человек", - сказал Эрдоган на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку во вторник.

Он заявил также, что Турция проводит военную операцию в Сирии против террористов согласно плану, представленному в Совет безопасности ООН.

"Мы предприняли важные шаги, начав операции против террористов на северных границах нашего государства. Операция проводится согласно плану, представленному Совбезу ООН", - сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара продолжит операции до тех пор, пока террористическая угроза не будет устранена. "Прошу вас поддержать нас в борьбе с терроризмом", - добавил Эрдоган.

Он заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается. "У нас две цели: устранение террористической угрозы и возвращение беженцев. На седьмой день операции у нас очищено от террористов 1000 км территории вдоль границы ", - сказал президент Турции.

Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии, ее целью была названа борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке соседней страны. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Западный мир крайне негативно воспринял военное вторжение Турции в Сирию. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию Турции. Операция стала поводом для закрытой встречи Совбеза ООН, которая состоялась 9 октября по инициативе пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии. Впоследствии лидеры всех стран Запада, а также руководители НАТО призвали Анкару отменить операцию в Сирии.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами. Он отметил, что не видит у Турции намерения отказаться от операции в Сирии, несмотря на призывы международного сообщества.

Между тем курдские группировки достигли соглашения с Дамаском о размещении сирийских правительственных войск в районе границы с Турцией для противостояния турецкой агрессии. Этим договоренностям предшествовали консультации, в которых принимала участие РФ. Высокопоставленный член курдской Демократической прогрессивной партии Сулейман заявил, что консультации проходили на используемой Россией базе Хмеймим. При этом эта партия не имеет отношения к Сирийским демократическим силам, основу которой составляют бойцы-курды.

После этого сирийские правительственные силы в рамках операции по развертыванию сил на границе с Турцией вошли в город Телль-Тамир в провинции Хасеке. Подразделения правительственной армии также заняли контролируемый курдами город Табку в провинции Ракка.