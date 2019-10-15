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12:55 15.10.2019

Десятки рейсов отменены в аэропорту Барселоны из-за акций протеста

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Десятки рейсов отменены в аэропорту Барселоны из-за акций протеста

 В международном аэропорту Барселоны El Prat во вторник отменены несколько десятков рейсов из-за продолжающихся антиправительственных демонстраций, сообщила газета El Pais.

"Как минимум, 45 рейсов из почти тысячи, запланированных на вторник в аэропорту El Prat, были отменены из-за беспорядков. Накануне медицинская помощь в аэропорту понадобилась 131 человеку", - написало издание.

Массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после объявления Верховным судом Испании приговора бывшим представителям руководства Каталонии. Политиков обвинили в сепаратизме и нецелевой растрате средств из общественных фондов и приговорили к тюремному заключению от 9 до 13 лет.

Теги: #акции_протеста #авиарейсы #барселона
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