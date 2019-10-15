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12:01 15.10.2019

Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже с 10,5 лет до 7 лет колонии

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Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже с 10,5 лет до 7 лет колонии

Верховный суд РФ снизил срок наказания с 10,5 лет до 7 лет колонии строгого режима гражданину Украины Константину Давыденко, осуждённому за шпионаж в пользу украинских спецслужб, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Приговор Верховного суда Крыма в отношении Константина Давыденко изменить, (...) назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил решение судья.

Таким образом, Верховный суд РФ назначил Давыденко наказание ниже низшего предела, так как статья за шпионаж предусматривает от 10 до 20 лет заключения.

Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. По данным ЦОС ФСБ, он "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России".

Верховный суд Крыма в июне 2019 года приговорил Давыденко к 10,5 годам лишения свободы.

Давыденко был признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), дело рассматривалось в закрытом режиме.

Теги: #рф #шпионаж #суд #украинец
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