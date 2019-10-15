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11:14 15.10.2019

Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками

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Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками

Суд в Латвии признал преступным происхождение средств на сумму более $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины (ГПУ) во вторник.

"Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи. Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне", - уточняется в сообщении.

Теги: #латвия #гпу #конфискация #суд
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