В Киеве отменили запрет на продажу алкоголя ночью

Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета с 2017 года о запрете продажи алкоголя в стационарных объектах торговли в городе с 23:00 до 10:00 утра. Соответствующее решение есть на сайте Единого реестра судебных решений.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Постановление Киевсовета №19 / 1023 от 10 апреля 2017 о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции - Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.