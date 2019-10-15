Минфин США ввел санкции против министерств обороны и энергетики Турции

Власти США ввели ограничительные меры против министерств обороны и энергетики Турции, сообщил американский Минфин.

Кроме того, в санкционные списки включены министр обороны Турции Хулуси Анкар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Ограничительные меры водятся в ответ на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии.

Активы этих министерств и министров в США замораживаются, американским гражданам запрещается вести с ними дела.

Кроме того, Минфин предупреждает, что "люди, проводящие некоторые транзакции с физлицами из списка, также могут подпасть под санкции". При этом ограничительные меры, среди прочего, не должны мешать работе ООН и НПО в Турции. Кроме того, США не будут препятствовать через санкции гуманитарным операциям Турции в Сирии.

Также санкции будут претворяться в жизнь таким образом, чтобы Анкара имела возможность получать необходимые ей энергоресурсы.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий Госдепу и Минфину США вводить ограничительные меры против Турции за ее военную операцию на севере Сирии, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на то, чтобы добиться от Турции прекращения наступления на северо-востоке Сирии и согласиться на немедленное прекращение огня. Указ дает министерству финансов и Госдепу право вводить санкции против физлиц и структур в Турции..., ответственных за действия, несущие угрозу для гражданских, или подрывающих мир, безопасность и стабильность на северо-востоке Сирии", - отметил Помпео в заявлении.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что он поддерживает решение Трампа наложить новые санкции на Турцию.

"Я решительно поддерживаю решение президента Трампа инициировать санкции против турецких чиновников и экономики за вторжение Турции в северо-восточную Сирию. Турция атакует курдские силы, которые больше всего поддерживали нас в уничтожении халифата ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ)", - заявил Грэм.

Грэм добавил, что его коллеги должны публично поддержать план санкций Трампа, который президент объявил ранее в понедельник. "У команды президента есть план мер, и я намерен поддержать их как можно сильнее, и дать им разумное время и пространство для достижения наших общих целей", - продолжил он.

"В то же время, я думаю, было бы разумно предоставить администрации возможность встретиться с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти конец кровопролитию с устойчивым решением в отношении ИГИЛ и других проблем национальной безопасности США", - сказал сенатор.

Грэм является близким союзником Трампа на Капитолийском холме, но они публично расходятся во мнениях по поводу решения президента о выводе американских войск из северной Сирии перед запланированной турецкой военной операцией.

В свою очередь спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что введенные президентом США санкции в отношении Турции недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии.

"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии. Его заявление о введении пакета санкций в отношении Турции недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

По ее мнению, президент США дал Турции "зеленый свет" на проведение операции против курдов, тем самым, "предав тысячи бойцов, которые отдали свои жизни, чтобы защитить мир от варварства ИГИЛ" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

"Его беспорядочное принятие решений угрожает жизни людей, ставит под угрозу региональную безопасность и подрывает авторитет Америки в мире", - заявила спикер.

"На прошлой неделе председатель Энгел (Элиот Энгел, председатель комитета Палаты представителей США по международным делам - ИФ) и высокопоставленный член Республиканской партии Маккол (Майкл Маккол, главный республиканец в комитете по международным делам палаты представителей) представили (...) двухпартийную резолюцию, чтобы немедленно отклонить опасное решение президента в Сирии, и на этой неделе мы продолжим двухпартийные, двухпалатные действия, чтобы противостоять этому безответственному решению", - добавила Пелоси.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Турция в настоящее время проводит военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских формирований. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить эти боевые действия.