Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов участок разведения у Золотого - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что боевики снова совершили обстрелы участка разведения №2 (пос.Золотое-4, г.Золотое Луганской области).

"НВФ РФ вчера провели обстрел из крупнокалиберных пулеметов на участке разведения №2 (Золотое-4). Обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки - оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", - сообщает пресс-штаб ООС на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Кроме того, 14 октября боевики совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Лебединское и Водяное с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120-мм (3 мины) и 82-мм (7 мин).

"Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта. Напомним, Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток", - сказано в сообщении.