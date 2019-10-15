В Хмельницкой области пиротехники ГСЧС уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны

Вблизи пгт Теофиполь, Хмельницкой области пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в специально отведенном месте уничтожили 76 мм артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник вечером.