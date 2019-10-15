В Николаевской области произошло ДТП, погибли 4 человека, 6 получили травмы – ГСЧС

В Николаевской области на 103 километре автодороги "Благовещенское-Николаев произошло лобовое столкновение автомобилей Опель Вектра и Москвич - 2141, в результате чего 3 человека скончались на месте, девочка от полученных травм скончалась в больнице, еще 6 получили тяжелые травмы, из них двое детей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 18:53 по экстренному номеру 101 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 103 километре автодороги Н 24 "Благовещенское-Николаев". По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Опель Вектра и Москвич - 2141, в результате чего погибли 4 человека (трое - на месте и девочка от полученных травм скончалась в больнице), еще 6 получили тяжелые травмы, из них двое детей. Всех пострадавшие каретами скорой медицинской помощи направлен в больницу в г. Южноукраинск", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в соцсети Фейсбук в понедельник.

Пожарные потушили пожар Опеля и деблокировали тела двух погибших с другого авто.

"Обстоятельства и причины происшествия выясняют сотрудники полиции", - подытожили в ГСЧС.