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04:34 15.10.2019

Пелоси назвала санкции Трампа против Турции недостаточными для разрешения ситуации в Сирии

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Пелоси назвала санкции Трампа против Турции недостаточными для разрешения ситуации в Сирии

США-ТУРЦИЯ-САНКЦИИ-ПЕЛОСИ

 

 

 

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Введенные президентом США санкции в отношении Турции недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии. Его заявление о введении пакета санкций в отношении Турции недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

По ее мнению, президент США дал Турции "зеленый свет" на проведение операции против курдов, тем самым, "предав тысячи бойцов, которые отдали свои жизни, чтобы защитить мир от варварства ИГИЛ" .

"Его беспорядочное принятие решений угрожает жизни людей, ставит под угрозу региональную безопасность и подрывает авторитет Америки в мире", - заявила спикер.

"На прошлой неделе председатель Энгел (Элиот Энгел, председатель комитета палаты представителей США по международным делам - ИФ) и высокопоставленный член Республиканской партии Маккол (Майкл Маккол, главный республиканец в комитете по международным делам палаты представителей) представили (...) двухпартийную резолюцию, чтобы немедленно отклонить опасное решение президента в Сирии, и на этой неделе мы продолжим двухпартийные, двухпалатные действия, чтобы противостоять этому безответственному решению", - добавила Пелоси.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

 

Теги: #пелоси #сша #турция #санкции
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