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01:04 15.10.2019

Трамп: США сохранят небольшой контингент только на юге Сирии для борьбы против остатков ИГ

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Трамп: США сохранят небольшой контингент только на юге Сирии для борьбы против остатков ИГ

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что, несмотря на вывод американских войск с северо-востока Сирии, Вашингтон оставит небольшой гарнизон в районе Эт-Танфа на юге страны для борьбы с остатками группировки ИГ.

"Небольшое присутствие сил США сохранится на базе в Эт-Танфе на юге Сирии, чтобы продолжать пресекать (активность - ИФ) остатков ИГ", - говорится в заявлении Трампа.

"Как я уже говорил, я вывожу оставшихся военнослужащих США с северо-востока Сирии", - говорится в заявлении.

При этом Трамп заявил, что после разгрома халифата ИГ американские войска, выводящиеся из Сирии, будут передислоцированы в другое место. Однако, как подчеркнул президент, они все равно останутся в регионе для отслеживания ситуации и для предотвращения возможного повторения ситуации 2014 года, когда силы ИГ захватили значительные территории Сирии и Ирака.

По словам Трампа, именно США "освободили на 100% (земли - ИФ) от безжалостного территориального халифата ИГ". Однако, как указал Трамп, Турция теперь своими действиями не имеет права ставить под угрозу эти достижения.

Трамп призвал Турцию уделять первостепенное значение защите гражданских лиц, особенно этно-конфессиональных меньшинств на северо-востоке Сирии, и обеспечить безопасное возвращение беженцев. Трамп добавил, что неизбирательные атаки против мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры и преследование меньшинств является недопустимым.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Теги: #сша #военные #сирия #присутствие
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