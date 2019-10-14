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23:36 14.10.2019

Зеленский присвоил почетные наименования бригадам ВСУ

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Зеленский присвоил почетные наименования бригадам ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения зоны проведения операции Объединенных сил, присвоил почетные наименования бригадам ВСУ, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Глава государства присвоил почетное наименование "имени князя Романа Великого" 14-й отдельной механизированной бригаде и почетное наименование "Херсон" - 11-й отдельной бригаде армейской авиации", – говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в понедельник.

Теги: #звание #зеленский #украина
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