Зеленский присвоил почетные наименования бригадам ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения зоны проведения операции Объединенных сил, присвоил почетные наименования бригадам ВСУ, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Глава государства присвоил почетное наименование "имени князя Романа Великого" 14-й отдельной механизированной бригаде и почетное наименование "Херсон" - 11-й отдельной бригаде армейской авиации", – говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в понедельник.