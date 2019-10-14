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21:35 14.10.2019

В ООН обеспокоены возможными последствиями военной операции Турции в Сирии

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В ООН обеспокоены возможными последствиями военной операции Турции в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всерьез обеспокоен тем, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии может привести к непреднамеренному освобождению лиц, связанных с террористической группировкой ИГИЛ, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Он (генеральный секретарь ООН - ИФ) с серьезной обеспокоенностью отмечает, что действующие военные операции могут привести к непреднамеренному освобождению лиц, связанных с ИГИЛ, со всеми вытекающими отсюда последствиями", - говорится в распространенном заявлении.

Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Европейские страны призывают Анкару прекратить боевые действия.

Теги: #генсек #сирия #турция #оон
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