В ООН обеспокоены возможными последствиями военной операции Турции в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всерьез обеспокоен тем, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии может привести к непреднамеренному освобождению лиц, связанных с террористической группировкой ИГИЛ, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Он (генеральный секретарь ООН - ИФ) с серьезной обеспокоенностью отмечает, что действующие военные операции могут привести к непреднамеренному освобождению лиц, связанных с ИГИЛ, со всеми вытекающими отсюда последствиями", - говорится в распространенном заявлении.

Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Европейские страны призывают Анкару прекратить боевые действия.