Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений - Крищенко

Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений, на всех локациях правоохранители не зафиксировали правонарушений, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей. Всего в первом шествии приняло участие около 6000 человек, а во второй акции, которая проходила на Майдане Независимости и завершилась под Офисом президента, было до 12 000 участников", - рассказал Крищенко.

Работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах и обеспечивать порядок во время футбольного матча.