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21:10 14.10.2019

Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений - Крищенко

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Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений - Крищенко

Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений, на всех локациях правоохранители не зафиксировали правонарушений, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей. Всего в первом шествии приняло участие около 6000 человек, а во второй акции, которая проходила на Майдане Независимости и завершилась под Офисом президента, было до 12 000 участников", - рассказал Крищенко.

Работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах и обеспечивать порядок во время футбольного матча.

 

Теги: #киев #украина #полиция #акции
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