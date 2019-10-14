Вече "Нет капитуляции!" на Майдане Независимости завершилось, участники выдвинулись к ОП

Вече "Нет капитуляции!" на Майдане Независимости завершилось, участники выдвинулись к зданию Офиса Президента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18:40 вече на Майдане Независимости завершилось исполнением гимна Украины.

В ходе вече со сцены выступали ветераны и общественные деятели. Их выступления сопровождались скандированием различных лозунгов и кричалок. Кроме патриотических лозунгов участники выкрикивали: "Зеленский – вон", "Богдана в отставку", "Победа" и ряд других.

После завершения акции, участники выдвинулись в правительственный квартал, где, со слов выступающих со сцены, намерены посетить Офис президента.

По состоянию на 18:50 у Офиса президента собралось несколько тысяч участников акции.

Они выкрикивали свои требования, а также обклеили здание Офиса листовками «Нет капитуляции", "Донбасс это Украина", "Мы это Украина", "Слава Украине", "Никаких выборов боевикам", "Нет формуле Штайнмаера".

После непродолжительного пикета, в 19:20 участники акции начали расходится.