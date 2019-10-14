События

18:48 14.10.2019

Вече "Нет капитуляции!" на Майдане Независимости завершилось, участники выдвинулись к ОП

1 мин читать
Вече "Нет капитуляции!" на Майдане Независимости завершилось, участники выдвинулись к ОП

Вече "Нет капитуляции!" на Майдане Независимости завершилось, участники выдвинулись к зданию Офиса Президента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18:40 вече на Майдане Независимости завершилось исполнением гимна Украины.

В ходе вече со сцены выступали ветераны и общественные деятели. Их выступления сопровождались скандированием различных лозунгов и кричалок. Кроме патриотических лозунгов участники выкрикивали: "Зеленский – вон", "Богдана в отставку", "Победа" и ряд других.

После завершения акции, участники выдвинулись в правительственный квартал, где, со слов выступающих со сцены, намерены посетить Офис президента.

Теги: #киев #акция #украина #завершение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:23 14.10.2019
Вече "Нет капитуляции!" на Майдане Независимости завершилось, участники выдвинулись к ОП

Вече "Нет капитуляции!" на Майдане Независимости завершилось, участники выдвинулись к ОП

18:19 14.10.2019
Массовые акции в Киеве проходят без нарушений правопорядка – полиция

Массовые акции в Киеве проходят без нарушений правопорядка – полиция

16:24 14.10.2019
В центре Киева проходит Марш ветеранов АТО "Нет капитуляции!"

В центре Киева проходит Марш ветеранов АТО "Нет капитуляции!"

13:26 14.10.2019
В Киеве прошла акция в поддержку нацгвардейца Маркива, в которой принял участие Сенцов

В Киеве прошла акция в поддержку нацгвардейца Маркива, в которой принял участие Сенцов

09:14 14.10.2019
На Покрову в центре Киева перекроют движение транспорта из-за двух шествий

На Покрову в центре Киева перекроют движение транспорта из-за двух шествий

08:30 14.10.2019
Умерла фельдшер скорой, которая попала в ДТП на Троещине в Киеве

Умерла фельдшер скорой, которая попала в ДТП на Троещине в Киеве

07:53 14.10.2019
К расстрелу мужчины в Киеве причастны агенты РФ - экс-нардеп Мосийчук

К расстрелу мужчины в Киеве причастны агенты РФ - экс-нардеп Мосийчук

06:28 14.10.2019
Кличко: Линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет

Кличко: Линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет

23:21 13.10.2019
Водитель скорой погиб, еще шестеро пострадали в результате ДТП на Троещине в Киеве

Водитель скорой погиб, еще шестеро пострадали в результате ДТП на Троещине в Киеве

21:43 13.10.2019
В Киеве проводится спецоперация по задержанию подозреваемых в убийстве мужчины

В Киеве проводится спецоперация по задержанию подозреваемых в убийстве мужчины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский посетил передовую в зоне проведения ООС

Зеленский: Украина - независимое унитарное государство, а противники этого будут иметь дело с ее Защитниками

В центре Киева проходит Марш ветеранов АТО "Нет капитуляции!"

Столтенберг просит страны НАТО больше помогать Украине

В Киеве проходит Марш славы УПА

ПОСЛЕДНЕЕ

Марш ветеранов АТО "Нет капитуляции!" дошел до Майдана Независимости, где пройдет вече

Зеленский посетил передовую в зоне проведения ООС

Зеленский: Украина - независимое унитарное государство, а противники этого будут иметь дело с ее Защитниками

Молодого человека, ограбившего Свято-Успенский храм на Полтавщине, задержала полиция

Американские дипломаты пожелали украинцам мирного и безопасного Дня защитника Украины

Столтенберг просит страны НАТО больше помогать Украине

В Киеве проходит Марш славы УПА

Нобель по экономике получат специалисты из Индии, США и Франции за исследования способов борьбы против нищеты

Украинский народ уважает и гордится своей армией, а агрессор ее боится - Порошенко

В списке претендентов на пост гендиректора МАГАТЭ остались три человека, представительница Словакии сняла свою кандидатуру

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА