Массовые акции в Киеве проходят без нарушений правопорядка – полиция

Правоохранители Киева продолжают следить за безопасностью в центральной части столицы до завершения всех мероприятий и констатируют, что акции проходят без нарушения правопорядка.

"Первое массовое шествие началось от парка Тараса Шевченко, откуда около 6тыс. участников акции колонной прошли к Администрации президента Украины. После этого граждане спокойно разошлись. Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - сообщает в понедельник вечером Отдел коммуникации полиции Киева.

При этом в пресс-службе столичного главка отметили, что сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах.