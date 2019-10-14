События

17:25 14.10.2019

Марш ветеранов АТО "Нет капитуляции!" дошел до Майдана Независимости, где пройдет вече

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Участники Марша ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины под лозунгом "Нет капитуляции!" прибыли на Майдан Независимости, где намерены провести вече.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 17:20 понедельника участники Марша колонной прошли от парка Шевченко по бульвару Шевченко и улице Крещатик к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем, со слов организаторов, переместятся в правительственный квартал и проведут перформанс.

Во время шествия, участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!" и другие патриотические лозунги. Также звучали лозунги: "Требование нации - нет капитуляции". Кроме того, и участники, и прохожие благодарили защитников Украины выкриками "Спасибо" и "Герои". Среди прочего, периодически можно было услышать оскорбительные кричалки в сторону руководства государства-агрессора и "Л/ДНР".

Время от времени, в колонне поджигали файеры. Движение Марша проходило без нарушений.

На Майдане Независимости еще до прихода Марша собралось несколько тысяч человек. Количество участников самого шествия также значительно увеличилось в сравнении с начальным: колонна людей растянулась от Бессарабской площади до Майдана Независимости.

Теги: #ветераны #марш #нет_капитуляции
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