Марш ветеранов АТО "Нет капитуляции!" дошел до Майдана Независимости, где пройдет вече
Участники Марша ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины под лозунгом "Нет капитуляции!" прибыли на Майдан Независимости, где намерены провести вече.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 17:20 понедельника участники Марша колонной прошли от парка Шевченко по бульвару Шевченко и улице Крещатик к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем, со слов организаторов, переместятся в правительственный квартал и проведут перформанс.
Во время шествия, участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!" и другие патриотические лозунги. Также звучали лозунги: "Требование нации - нет капитуляции". Кроме того, и участники, и прохожие благодарили защитников Украины выкриками "Спасибо" и "Герои". Среди прочего, периодически можно было услышать оскорбительные кричалки в сторону руководства государства-агрессора и "Л/ДНР".
Время от времени, в колонне поджигали файеры. Движение Марша проходило без нарушений.
На Майдане Независимости еще до прихода Марша собралось несколько тысяч человек. Количество участников самого шествия также значительно увеличилось в сравнении с начальным: колонна людей растянулась от Бессарабской площади до Майдана Независимости.