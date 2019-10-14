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16:46 14.10.2019

Зеленский: Украина - независимое унитарное государство, а противники этого будут иметь дело с ее Защитниками

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Зеленский: Украина - независимое унитарное государство, а противники этого будут иметь дело с ее Защитниками

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина является независимым, суверенным, унитарным государством, и ее военнослужащие будут защищать эти заложенные в Конституции страны принципы.

"Конституция Украины говорит, что Украина - независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство, и если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами, нашими защитниками, Защитниками с большой буквы", - сказал он в понедельник в Донецкой области на встрече с военнослужащими Операции объединенных сил.

Зеленский подчеркнул, что сегодня он и каждый украинец должны просто сказать украинским военным "Спасибо" за отвагу, доблесть, характер, дух, волю и выдержку. "За мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо", - добавил он.

Президент пожелал, чтобы Покрова Пресвятой Богородицы, которая издавна помогала еще украинским казакам, всегда оберегала и защищала украинских военных. "Возвращайтесь живыми. С Днем защитника Украины! Слава Украине!", - сказал он, завершая свое выступление.

Теги: #зеленский #день_защитника
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