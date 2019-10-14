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16:24 14.10.2019

В центре Киева проходит Марш ветеранов АТО "Нет капитуляции!"

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В центре Киева проходит Марш ветеранов АТО "Нет капитуляции!"

Марш, организованный ветеранскими и националистическими силами под лозунгом "Нет капитуляции", стартовал в понедельник вечером в центре Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в акции принимают участие около 5 тысяч человек. Участники акции держат в руках украинские флаги и знамена ветеранских организаций. Политическая символика по предварительной договоренности на мероприятие отсутствует. Большинство участников марша одеты в камуфляжную одежду.

Шествие сопровождают правоохранители, в том числе полиция коммуникации. Также вдоль маршрута марша выстроились прохожие и сторонние наблюдатели, которые скандируют "Спасибо" и различные приветственные лозунги.

Колонна следует от парка по бульвару Шевченко и улице Крещатик к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем, со слов организаторов, участники акции переместятся в правительственный квартал и проведут там некий перформанс.

"Мы с оружием в руках отстояли право на собственное государство. 13 тыс. жизней - цена, которую мы заплатили за независимость. Нас продолжают убивать на фронте, несмотря на фейковые "перемирия", декларируемые политиками. Мы, ветераны, как никто хотим мира. Но то, что предлагает президент - не долгожданный мир, а сдача Украины на условиях (президент РФ Владимира – ИФ) Путина. Власть стреляет нам в спину, толкая страну к капитуляции. Это - предательство собственного народа", - говорится в заявлении организаторов акции.

Также участники Марша выдвигают президенту Украиены Владимиру Зеленскому требования: запретить введение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины; запретить амнистию для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР"; запретить отвод украинских войск от линии разграничения сторон на Донбассе; запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории ОРДЛО; запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения Украиной полного контроля по всей границе с Российской Федерацией; выйти из "Минского формата" и инициировать "Будапештский формат" переговоров.

Марш против капитуляции организовали партии "Национальный корпус" и "Правый сектор".

В Марше также принимают участие представители различных организаций, таких как: ООО "Демократическая Сокира"; "Ветеранское братство"; "Херсонская областная ассоциация объединений ветеранов участников боевых действий на востоке Украины"; Всеукраинский союз воинов АТО (Днепр); ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО" (Николаев); ОО "Союз инвалидов войны и ветеранов АТО Хмельнитчины"; Союз ветеранов АТО (г.Бердянск); ОО "Сармат" (г.Бердянск) ОО "Союз ВДВ и военного спецназа" (Черкассы); ГС ветеранов российско-украинской войны Житомирщины; ГС "Объединение участников АТО Тернопольщины" (Тернополь); Лига ветеранов АТО и боевых действий "Карпатская Земля"; "Традиция и порядок"; ОО "Союз ветеранов АТО" (Харьков); Запорожский областной совет АТО; Общество участников АТО Одесской (Одесса); Обособленное подразделение в Полтавской области "Собратья Украины" (Полтава); Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО Луганской области (Новойдар).

Теги: #киев #ветераны #день_защитника #марш
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