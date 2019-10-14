Молодого человека, ограбившего Свято-Успенский храм на Полтавщине, задержала полиция

Сотрудники полиции Полтавской области задержали злоумышленника, который через окно проник в помещение Свято-Успенского храма в ночь с 13 на 14 октября и вынес из него церковную утварь.

"Правоохранители установили 25-летнего подозреваемого менее чем за полчаса после получения уведомления от диспетчера Центра "102" о проникновении в храм. Среди имущества, которое изъяла полиция при осмотре, были иконы, религиозные книги и другой церковный товар", - сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.