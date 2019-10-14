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13:30 14.10.2019

Нобель по экономике получат специалисты из Индии, США и Франции за исследования способов борьбы против нищеты

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Нобель по экономике получат специалисты из Индии, США и Франции за исследования способов борьбы против нищеты

Лауреатами премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2019 году стали Майкл Креймер из США, Абиджит Банерджи из Индии и Эстер Дюфло из Франции, объявили в понедельник в Шведской королевской академии наук.

Эти три экономиста стали лауреатами премии за "их экспериментальный подход к облегчению глобальной нищеты", сообщили в академии наук.

Лауреаты представили новый подход к тому, как получить ответы на вопрос о том, как лучше бороться с бедностью, пояснили в академии.

Исследования Банерджи, Креймера и Дюфло, в частности, позволили улучшить программы образования для более чем 5 млн детей в Индии, а также поспособствовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Дюфло, родившаяся в 1972 году, стала самым молодым в истории лауреатом премии по экономике, а также - лишь второй женщиной, которой присуждается эта премия. В 2009 году первой женщиной-лауреатом премии по экономике стала Элинор Остром.

В 2018 году лауреатами премии стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Тогда премию экономистам присудили за "интеграцию инновации и влияния климата с экономическим ростом".

Премия шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально называемая Нобелевской премией по экономике, вручается с 1969 года. Премию учредил Банк Швеции к своему 300-летнему юбилею, она не является одной из премий, на которые предусматривал выделение средств Нобель. Несмотря на это лауреатов премии по экономике объявляют вместе с лауреатами премии по физике, химии, медицине, литературе и миру. Объявление лауреатов премии по экономике завершает нобелевскую неделю.

В период с 1969 по 2018 год премия была вручена 50 раз, ее получил в общей сложности 81 человек.

Размер премии в 2019 году составляет 9 млн шведских крон (около $1 млн), ее разделят в равных долях между лауреатами.

Теги: #нобелевскя_премия #экономика
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