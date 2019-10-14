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12:51 14.10.2019

Украинский народ уважает и гордится своей армией, а агрессор ее боится - Порошенко

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Украинский народ уважает и гордится своей армией, а агрессор ее боится - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины и отметил, что "за пять лет дата 14 октября запечатлелась в украинской исторической памяти и наш народ отмечает новый праздник, чествуя своих героев и защитников".

Как сообщает пресс-служба Европейской солидарности, Порошенко сказал: "Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда «зеленые человечки» уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю 23 февраля. За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. Следовательно, решение о новом праздник был абсолютно правильным. Украинский народ уважает свою армию и гордится ею. Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты"

По словам политика, украинская армия «выставила для них жирные красные линии, - и горе тому, кто их пересечет».

Теги: #порошенко #день_защитника #евросолидарность
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