События

12:08 14.10.2019

В Харькове открыли монумент Защитникам Украины

3 мин читать

В Харькове в понедельник состоялось торжественное открытие монумента Защитникам Украины.

"3 года назад, когда общественные организации обратились к нам с предложением почтить память, поставив монумент в Харькове, мы охотно откликнулись на это предложение, подписали меморандум. И могу сказать вам откровенно, было много дискуссий, были баталии, иногда с повышенным градусом, но мне очень приятно, что всех нас объединило одно дело, которое дало нам возможность сегодня открыть этот монумент, который свидетельствует о большой благодарности всем, кто защищал и защищает, с оружием или без оружия, кто живет Украиной", - сказала глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

Основной элемент композиции - куб с надписью "Герої не вмирають". По замыслу авторов, он, как самая устойчивая геометрическая фигура, символизирует Украину - целостное и мощное государство. Потери в борьбе за независимость - утраченные жизни и временно утраченные территории - символизирует отсутствующая часть куба. Но эти части все же остались рядом и вынесены на плац в виде 14 металлических стел. Их количество, по замыслу авторов, еще и аллюзия на год начала АТО - 2014. На стелах нет имен погибших. На них только строки из стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Как сообщалось, 26 мая 2016 года в сквере на пл. Защитников Украины (бывш. пл. Восстания) участники обороны Донецкого аэропорта заложили капсулу на месте будущего памятника воинам, которые погибли в ходе проведения АТО на востоке страны.

Харьковская областная общественная организация "Союз ветеранов АТО" объявила открытый конкурс проектов памятника героям АТО в Харькове.

8 ноября 2016 года в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства в Харькове открылась выставка, на которой были представлены 7 проектов памятника.

11 ноября 2016 года Всеукраинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО обратились к главе Харьковской ОГА Светличной с просьбой объявить об отсутствии победителя в конкурсе, поскольку «ни одна из представленных работ не вызывает ощущение наличия серьезной смысловой нагрузки». Участники Всеукраинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО предлагали также в составе рабочей группы с участием ветеранов АТО и членов семей погибших выработать более строгие критерии смысловых нагрузок памятника; после чего объявить открытый архитектурно-художественный конкурс сроком не менее, чем 2 месяца. По их мнению, в состав жюри следовало включить как профессиональных архитекторов и скульпторов, так и ветеранов АТО из различных воинских подразделений и организаций (50% на 50%).

12 ноября 2016 был объявлен победитель конкурса – проект скульптора Александра Ридного.

Глава Харьковской ОГА Светличная заявила, что не намерена вмешиваться в ситуацию, сложившуюся вокруг конкурса, и считает, что представители гражданского общества должны договориться между собой и выбрать проект, который удовлетворит большинство.

Окончательный вид монумента защитникам Украины утвердили во время общественных слушаний, которые прошли в 2018 году в областном военкомате. В них приняли участие представители военных комиссариатов, участники АТО (ООС) и боевые офицеры.

Теги: #оос #монумент #защитники #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 14.10.2019
Резников: разведение сил в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины

Резников: разведение сил в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины

10:51 14.10.2019
Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

10:49 14.10.2019
Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС

Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС

07:30 14.10.2019
Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, без потерь

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, без потерь

19:27 13.10.2019
Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

13:29 13.10.2019
Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения

07:38 13.10.2019
Боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

12:59 12.10.2019
Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

07:47 12.10.2019
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:38 11.10.2019
Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС

На Покрову в центре Киева перекроют движение транспорта из-за двух шествий

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, без потерь

Водитель скорой погиб, еще шестеро пострадали в результате ДТП на Троещине в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский народ уважает и гордится своей армией, а агрессор ее боится - Порошенко

В списке претендентов на пост гендиректора МАГАТЭ остались три человека, представительница Словакии сняла свою кандидатуру

В ближайшие дни дождей не будет, ночью и утром в Украине местами туман

Меджлис крымских татар призывает Турцию к совместным с Украиной и международным сообществом усилиям по деоккупации Крыма

Жеваго по-прежнему отрицает все обвинения

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 40 человек

На Покрову в центре Киева перекроют движение транспорта из-за двух шествий

Трамп рассчитывает на быстрое завершение первой фазы торговой сделки с Китаем

Умерла фельдшер скорой, которая попала в ДТП на Троещине в Киеве

К расстрелу мужчины в Киеве причастны агенты РФ - экс-нардеп Мосийчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА