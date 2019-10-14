В ближайшие дни дождей не будет, ночью и утром в Украине местами туман

В ближайшие сутки погоду в Украине продолжит определять тёплая и преимущественно сухая воздушная масса с вероятность утренней туманов, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, на побережье Чёрного моря до 13°; днём 19-24°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 8-10°, днём 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 октября самая высокая температура воздуха днём была + 22,6° в 1993г., Самая низкая ночью -7,8° в 1898г.

Во вторник, 16 октября, также без осадков, ночью и утром в Украине местами туман.

Ветер юго-западный и южный, 3-8 м / с, на западе и в Крыму 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью 5-10 °, днём 18-23 °.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 7-9 °, днём 20-22 °.