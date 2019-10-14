Резников: разведение сил в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников подчеркивает, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины на участках разведения в Золотом и Петровском.

В размешенном на сайте Украинского кризисного центра комментарии Резников отметил, что "в последние дни российскими официальными лицами на всех уровнях активно тиражируется искаженная информация о якобы срыве украинской стороной процесса завершения разведения сил и средств в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, договоренность по которому была достигнута в Минске 1 октября этого года"

Представитель Украиныв подгрупппе ТКГ подчеркнул, что "во-первых, договоренности по разведению сил и средств на трех пилотных участках (в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское) были достигнуты украинской и российской сторонами еще 21 сентября 2016, когда в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы (ТКГ ) о разведении сил и средств" и указанное решение стало составной пакета Минских договоренностей.

"Во-вторых, согласованный в Минске 1 октября 2019 рабочий План-график выполнения мероприятий на участках разведения сил и средств в районах населенных пунктов Золотое и Петровское никоим образом не отменяет положения Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств от 21.09.2016 г., в частности его пункта 2, который совершенно четко определяет необходимость соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток для каждого из участков разведения как предпосылки для начала процесса разведения", - указал Резников.

По его словам, указанный пункт Рамочного решения содержит также важные ссылки о том, что семидневный режим тишины на участках разведения должен быть верифицирован (подтвержден) Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине. Однако СММ ОБСЕ, уполномоченная осуществлять мониторинг и верификацию выполнения Минских договоренностей, в своих ежедневных и еженедельных отчетах, начиная с 1 октября 2019 продолжает констатировать продолжающиеся нарушения режима прекращения огня в пределах участков разведения в Золотом и Петровском со стороны незаконных вооруженных формирований, подчеркнул Резников.

Кроме того, указал он, сам процесс разведения сил и средств будет осуществляться «зеркально» и синхронно при мониторинге со стороны СММ ОБСЕ. Одностороннее выполнение украинской стороной Минских договоренностей, в частности Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств, невозможно.