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10:51 14.10.2019

Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

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Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область, сообщает пресс-служба главы государства

"Сегодня президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Владимир Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник Зеленский почтил память погибших защитников Украины в Киеве.

Глава государства с супругой Еленой Зеленской пришли к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Они возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.

Теги: #день_защитиника #зеленский #оос
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