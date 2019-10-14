Президент Украины Владимир Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область, сообщает пресс-служба главы государства

"Сегодня президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Владимир Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник Зеленский почтил память погибших защитников Украины в Киеве.

Глава государства с супругой Еленой Зеленской пришли к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Они возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.