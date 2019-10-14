События

10:49 14.10.2019

Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС

1 мин читать
Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС

Боевики в воскресенье из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого, сообщает штаб Операция объединенных сил в понедельник.

"Враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Пески, Павлополь применив запрещенные минского соглашениями минометы калибра 120 мм (7 мин) и минометы калибра 82 мм (22 мины).

Кроме того, НВФ РФ, имитируя к этому готовность провести разведение сил и средств, вчера коварно совершили обстрел из гранатометов различных систем на участке разведения №2 (Золотое 4)", - говорится в сообщении.

"Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной демонстрируют свое нежелание соблюдать Минских договоренностей и взятых на себя обязательств. Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта", - отметили в штабе ООС

Теги: #оос #боевики #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 14.10.2019
Резников: разведение сил в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины

Резников: разведение сил в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины

10:51 14.10.2019
Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

07:30 14.10.2019
Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, без потерь

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, без потерь

19:27 13.10.2019
Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

13:29 13.10.2019
Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения

07:38 13.10.2019
Боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

12:59 12.10.2019
Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

07:47 12.10.2019
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:38 11.10.2019
Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

19:23 11.10.2019
Делегация ВС Словакии во главе с начальником Генштаба посетила зону проведения ООС

Делегация ВС Словакии во главе с начальником Генштаба посетила зону проведения ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

На Покрову в центре Киева перекроют движение транспорта из-за двух шествий

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, без потерь

Водитель скорой погиб, еще шестеро пострадали в результате ДТП на Троещине в Киеве

Зеленский призвал правоохранителей обеспечить безопасность проведения акций 14 октября, участников – не создавать картинку российскому ТВ

ПОСЛЕДНЕЕ

В ближайшие дни дождей не будет, ночью и утром в Украине местами туман

Меджлис крымских татар призывает Турцию к совместным с Украиной и международным сообществом усилиям по деоккупации Крыма

Жеваго по-прежнему отрицает все обвинения

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 40 человек

На Покрову в центре Киева перекроют движение транспорта из-за двух шествий

Трамп рассчитывает на быстрое завершение первой фазы торговой сделки с Китаем

Умерла фельдшер скорой, которая попала в ДТП на Троещине в Киеве

К расстрелу мужчины в Киеве причастны агенты РФ - экс-нардеп Мосийчук

Правящая партия "Право и справедливость" побеждает на выборах в Польше - данные exit-poll

Кличко: Линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА