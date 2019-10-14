Жеваго по-прежнему отрицает все обвинения

Экс-владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго решительно отвергает любые обвинения в совершении проступка, говорится в заявлении совета директоров компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

"Совет директоров был проинформирован о том, что г-ну Жеваго не было вручено никаких юридических уведомлений", - отмечается в документе, обнародованном на Лондонской фондовой бирже в понедельник.

Согласно ему, совет директоров внимательно следит за ситуацией и будет предпринимать любые действия, которые необходимы в интересах всех акционеров и компании.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) 9 октября заочно уведомило о подозрении экс-нардепа Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и Кредит" на сумму 2,5 млрд грн. По словам директора бюро Романа Трубы, ГБР готовит его объявление в межгосударственный розыск.

11 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурорами САП уведомили бывшего народного депутата Верховной Рады VIII-го созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 гг. – он не указал факт наличия у него финансовых обязательств. "Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. Так, в 2015-2016 гг. экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн грн, а в 2017 году - более 9 млн грн. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года", - сообщила САП в соцсети Facebook.

В нем не указана фамилия экс-парламентария. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что, речь идет о Константине Жеваго

Жеваго был народным депутатом с 1998 года, он не входил в состав ни одной парламентской фракции.