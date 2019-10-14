Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 40 человек

Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 40 человек, сообщает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

По-прежнему числятся пропавшими без вести 16 человек, еще 189 получили ранения.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что была создана правительственная целевая группа для поддержки 30 тыс. эвакуированных местных жителей.

"Мы стремимся быстро восстановить электроснабжение и водоснабжение", - отметил он.

"Мы оценим, что нужно эвакуированным, и обеспечим их водой, едой и импровизированными кроватями. Мы также направим чиновников для поддержки органов местного самоуправления и объектов временного размещения".

В свою очередь, министр обороны Японии Таро Коно поручил чиновникам ведомства сделать все возможное для спасения жизней людей. Для участия в спасательных операциях уже мобилизовано 31 тыс. сотрудников сил самообороны Японии.

Метеорологи заявляют, что тайфун "Хагибис" принес до 40% годовых осадков.

Министерство инфраструктуры сообщило, что, по меньшей мере, 56 оползней и селей были зарегистрированы в 15 префектурах. Министерство земли и транспорта заявило, что дамбы вдоль 21 реки обрушились.

Более 52 тыс. домохозяйств в Токио и его окрестностях по-прежнему остаются без электричества из-за тайфуна "Хагибис". TEPCO совместно с Министерством экономики направила мобильные генераторы в некоторые больницы и эвакуационные центры. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено к среде примерно в 90% районов без электричества.

Тем временем большинство железнодорожных служб возобновили работу после масштабных приостановок. Авиакомпании Japan Airlines и Nippon Airways заявили, что большинство рейсов в понедельник, как ожидается, будет выполняться по расписанию.

Полный размер ущерба, нанесенного тайфуном стране, пока неизвестен.