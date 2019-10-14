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08:30 14.10.2019

Умерла фельдшер скорой, которая попала в ДТП на Троещине в Киеве

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Умерла фельдшер скорой, которая попала в ДТП на Троещине в Киеве

По дороге в больницу скончалась 23-летняя фельдшер кареты скорой помощи, которая накануне вечером попала в ДТП на Троещине в Киеве, сообщает портал "dtp.kiev.ua".

"Погибшей в ДТП со скорой фельдшеру было 23 года", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук в ночь на понедельник.

Также сообщается, что девочка из скорой, и ее родители, которые были в салоне кареты в момент удара, не получили тяжелых травм.

"Девочка уже дома с мамой. Предварительно, ее везли на узи, по поводу инородного тела в глотке. Тяжелого состояния не было", – добавили на портале.

Информации о состоянии девушки водителя Пежо и ее детях в настоящий момент нет. Портал также сообщил, что они не в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в результате дорожно-транспортного происшествия, с участием кареты скорой помощи, в воскресенье вечером, 14 октября, в Киеве погиб водитель скорой, шестеро человек пострадали, из них трое детей.

По словам свидетелей, водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.

Теги: #киев #троещина #дтп_жертвы
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