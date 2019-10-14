Правящая партия "Право и справедливость" побеждает на выборах в Польше - данные exit-poll

Правящая в Польше консервативная партия "Право и справедливость" победит на парламентских выборах в воскресенье с 43,6% голосов, согласно exit-poll, опубликованному социологической лабораторией Ipsos.

Объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция " получит второй результат - 27,4%.

При этом "Союз демократических левых" займет третье место с 12,4%, Польская крестьянская партия наберет 9,1%, а объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" - 6,4%.

Согласно exit-poll от IPSOS, "Право и справедливость" может рассчитывать на 239 мест в нижней палате парламента Польши, "Гражданская коалиция" - на 131, левые - на 46, Польская крестьянская партия - на 30, объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" на 13.

Общенациональная явка, согласно exit-poll , составила 61,1%.

Если окончательные результаты выборов совпадут с результатами exit-poll , то все пять вышеупомянутых партий получат места в парламенте, поскольку минимальный порог составляет 5%.

На воскресных выборах поляки избирали 640 депутатов и 100 сенаторов. Всего было выдвинуто 5тыс. 112 кандидатов в депутаты - в среднем по 11 кандидатов на одно место.

На выборах в Сенат в общей сложности 278 кандидатов баллотировались по 100 одномандатным округам.

Сразу после публикации exit-poll лидеры партий выступили с короткими речами.

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил: "Если у нас есть еще четыре года у власти, то мы должны проанализировать, что нам удалось сделать и что пошло не так".

Качиньский подчеркнул, что "Польша должна продолжать меняться к лучшему".

Лидер "Гражданской коалиции" Гжегож Схетына, в свою очередь, заявил: "Я бы также хотел сказать, что все еще впереди. Президентские выборы - мы подготовимся, и мы победим, это наше обещание".

"Мы обещали нашим партиям, левым, что вернемся в Сейм. Это большой успех, мы вернулись. Мы сможем представить нашу программу. Мы сможем защитить Конституцию, которую левые дали Польше. Мы сможем говорить о Европе и Европейском Союзе, к которому левые привели Польшу", - заявил Влодзимеж Чарзасты, один из лидеров "Союз демократических левых".